Durante la fine del Ramadan, il presidente turco ha dichiarato che Israele sarebbe responsabile della morte di migliaia di persone, chiedendo che Dio lo distrugga. Le sue affermazioni sono state pronunciate pubblicamente e rappresentano una presa di posizione forte nei confronti dello Stato ebraico. Nessun altro dettaglio o evento è stato fornito in questa dichiarazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni durante la fine del Ramadan. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato dure accuse contro Israele, affermando che lo Stato ebraico sarebbe responsabile della morte di migliaia di persone. Le dichiarazioni sono arrivate durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan, dopo la preghiera in una moschea di Rize, sul Mar Nero. In quell’occasione, Erdogan ha parlato apertamente di responsabilità gravi e di conseguenze future per Israele. “Pagherà il prezzo”: il monito del leader turco. Nel suo intervento, il presidente turco ha ribadito con forza la sua posizione, sostenendo che Israele dovrà affrontare le conseguenze delle proprie azioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Erdogan, ‘Israele ha ucciso migliaia di persone, Dio lo distrugga’

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