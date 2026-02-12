se taiwan cade altri paesi saranno nel mirino della cina ripercussioni su ue e usa

Se Pechino dovesse conquistare Taiwan, rischiano di finire sotto pressione anche altri Paesi dell’Asia. La paura è che la crisi possa allargarsi e coinvolgere poi anche l’Europa e gli Stati Uniti, già alle prese con tensioni internazionali. La situazione resta molto delicata, e molti osservatori temono che un possibile attacco possa cambiare gli equilibri nella regione.

Se Pechino dovesse mai conquistare Taiwan, altri Pesi della regione asiatica potrebbero essere i prossimi obiettivi del regime cinese. A lanciare l’allarme, che molto suona come monito è il presidente William Lai, che ha ulteriormente insistendo sulla necessità che l’Isola rafforzi drasticamente le sue difese. Durante un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa francese Afp, Lai si è detto fiducioso che il parlamento approverà il budget aggiuntivo di 40 miliardi di dollari per finanziare acquisti cruciali per la difesa, comprese le armi dagli Stati Uniti. Seppur il presidente cinese Xi Jinping abbia invitato Washington alla prudenza relativamente alla vendita di armi a Taipei, Lai, in carica da maggio del 2024, ha affermato che gli Stati Uniti sosterranno Taiwan e non avranno bisogno di usarla come “merce di scambio” con la Cina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

