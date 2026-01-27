Carabiniere in congedo compie 100 anni | è festa per Carmine Luciano

In occasione del centesimo compleanno di Carmine Luciano, ex carabiniere di Aquara, si sono svolti oggi celebrazioni nel Salernitano. Un momento di ricordo e riconoscimento per una vita dedicata al servizio e alla comunità locale.

Ad Aquara, nel Salernitano, si sono svolti oggi i festeggiamenti per i cento anni di Carmine Luciano, carabiniere in congedo. Nato a Napoli nel 1926, Luciano si arruolò nell’Arma nel 1943 e prestò servizio in diverse regioni italiane. Dopo un primo incarico in Sardegna, alla stazione carabinieri di Perdasdefogu, fu trasferito in Sicilia, a Palermo, dove operò nel Comando Forze Repressione Banditismo (Cfrb), il reparto interforze istituito nel secondo dopoguerra per la lotta al banditismo e impegnato anche nelle operazioni contro la banda di Salvatore Giuliano. Successivamente fu destinato in Basilicata e poi in Campania, ad Aquara, dove ha concluso la carriera, congedandosi nel 1982.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Aquara celebra i 100 anni di Carmine Luciano, carabiniere in congedo.

