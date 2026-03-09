Durante la puntata di Affari Tuoi dell’8 marzo, Herbert Ballerina ha festeggiato il suo compleanno con una torta e alcune gag insieme a De Martino. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori, creando un momento di leggerezza e divertimento. La trasmissione ha così regalato ai telespettatori una serata diversa dal solito, caratterizzata da spontaneità e sorrisi.

La puntata di Affari Tuoi dell’8 marzo ha regalato ai telespettatori una serata decisamente fuori dal comune. Il game show dell’ access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino ha visto infatti una partita piuttosto sfortunata per il concorrente in gara, ma anche un momento destinato a restare tra i più divertenti della stagione: il compleanno di Herbert Ballerina. Tra pacchi da aprire, le immancabili offerte del Dottore e la tensione della partita, lo studio si è trasformato all’improvviso in una piccola festa quando De Martino ha fatto arrivare una torta per festeggiare il comico, dando il via a una serie di gag che hanno movimentato la serata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Herbert Ballerina compie gli anni: torta e gag con De Martino per festeggiare

Articoli correlati

Affari tuoi, De Martino zittisce Herbert Ballerina con un gesto" Herbert Ballerina da Campobasso, io assieme alla mia fidanzata abbiamo una pasticceria, si chiama la dolce metà".

Affari Tuoi, Stefano De Martino e l’incidente sfiorato con Herbert Ballerina a NataleAffari Tuoi non si ferma, neanche a Natale! Stefano De Martino ha tenuto compagnia al pubblico affezionato di Rai 1 sia la sera dell'access...

Tutti gli aggiornamenti su Affari Tuoi

Temi più discussi: Affari tuoi, De Martino rimpiazza Herbert Ballerina con un altro comico. Poi il disastro finale: Me ne vado; Affari Tuoi, il grande ritorno con Herbert e Martina show. Stefano pensa (anche) a Sanremo; Herbert Ballerina festeggia il compleanno ad Affari Tuoi, la sorpresa di Stefano De Martino; Affari Tuoi, serata nera per il Piemonte: Fabio da Cuneo sbaglia tutto. Ecco cosa è successo.

Herbert Ballerina festeggia il compleanno ad Affari Tuoi, la sorpresa di Stefano De MartinoNella puntata di Affari Tuoi di domenica 8 marzo, la partita di Fabio del Piemonte è stata diversa dalle altre perché arricchita da un momento speciale, non solo per i presenti in studio, ma anche per ... fanpage.it

Fabio ad Affari Tuoi non ne azzecca una, poi ricorda il suggerimento della fidanzata: come è finita la partitaAd Affari Tuoi è il turno di Fabio dal Piemonte. La partita non inizia benissimo e si conclude anche peggio, nonostante il pacchista si sia ricordato ... fanpage.it

Che ne pensate di #MartinaMiliddi Vi piacerebbe vederla al fianco di #StefanoDeMartino a Sanremo La ballerina Martina Miliddi, diventata popolare ad Amici, oggi è uno dei volti più commentati di Affari Tuoi accanto a Stefano De Martino e sta conquista - facebook.com facebook