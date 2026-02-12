Itet Capitini | 64 richieste in un anno | Ma il territorio ha bisogno di più risorse

In un anno, l’Itet Capitini di Perugia ha ricevuto 64 richieste di inserimento lavorativo tramite il suo servizio di Job Placement. Una richiesta a settimana, che dimostra come il territorio abbia ancora bisogno di più risorse e opportunità per i giovani diplomati. La scuola cerca di mettere in contatto aziende e studi professionali con ex studenti e neodiplomati, ma la domanda supera ancora l’offerta. La situazione evidenzia come il mercato del lavoro locale abbia margini di miglioramento, anche per chi esce dall’istituto tecnico.

Una richiesta a settimana, 64 in un anno. È il numero delle domande di inserimento lavorativo pervenute all’ Itet “Capitini” di Perugia attraverso il servizio di Job Placement attivato dalla scuola per mettere in contatto aziende e studi professionali con ex studenti e neodiplomati degli indirizzi economici e tecnologici. Nel dettaglio, le richieste hanno riguardato 16 studi fiscali e tributari, 29 aziende interessate a diplomati dell’area economica e 19 aziende o studi professionali del settore Costruzioni, Ambiente e Territorio (Cat). Numeri che confermano quanto emerge anche dalle rilevazioni del Sistema Excelsior: il tessuto produttivo umbro continua a registrare una domanda significativa di profili tecnici ed economici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

