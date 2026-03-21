Il compleanno di Bianca Balti | la festa a tema Club Kids con il look da moderna regina

Da fanpage.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca Balti ha spento 42 candeline e ha organizzato una festa in un locale milanese. L’evento aveva come tema i Club Kids, con una torta personalizzata e una mise da moderna regina. La modella ha scelto un look particolare per l’occasione, partecipando con amici e invitati. La serata si è svolta in un ambiente affollato e vivace, con musica e allegria.

Bianca Balti ha compiuto 42 anni e ha festeggiato con un mega party in un noto locale milanese. Torta personalizzata, tema Club Kids e look da moderna regina: ecco tutti i dettagli dell'evento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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