Il compleanno di Bianca Balti | la festa a tema Club Kids con il look da moderna regina

Bianca Balti ha spento 42 candeline e ha organizzato una festa in un locale milanese. L’evento aveva come tema i Club Kids, con una torta personalizzata e una mise da moderna regina. La modella ha scelto un look particolare per l’occasione, partecipando con amici e invitati. La serata si è svolta in un ambiente affollato e vivace, con musica e allegria.