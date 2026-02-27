Sanremo 2026 share da record Ospite Bianca Balti Conti | La serata cover è la festa per eccellenza

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato un record di ascolti, con il 60,3% di share e oltre 9,3 milioni di spettatori. Tra gli ospiti della serata c’è stata anche Bianca Balti. Il conduttore ha definito la serata cover come la festa per eccellenza. I dati ufficiali evidenziano un’affluenza elevata e un coinvolgimento significativo del pubblico.

Sanremo 2026, la scaletta della serata cover: Bianca Balti co-conduttrice e Francesco Gabbani ospite. Sul palco anche Francesca Fagnani, Belén Rodriguez e Cristina D’AvenaFrancesca Fangani, Belén Rodriguez, Cristina D’Avena e l’imprevedibile TonyPitony saranno solo quattro degli oltre trenta ospiti che si esibiranno...

Carlo Conti annuncia Bianca Balti nella serata delle cover a Sanremo e una sorpresa dedicata a Pippo BaudoCarlo Conti annuncia il ritorno di Bianca Balti a Sanremo e svela il tributo a Pippo Baudo: "Ho dedicato il mio camerino a lui".

I numeri della terza serata: 9,5 milioni di spettatori, per lo share un record. Oggi le cover, ospite Bianca Balti #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Bianca Balti torna sul palco e racconta la malattia: ospite nella serata cover x.com