La festa di compleanno di Leone Lucia Ferragni è un lasergame party con i tatuaggi a tema Labubu

Ieri, in occasione del suo ottavo compleanno, Leone Lucia Ferragni ha partecipato a un party a tema Labubu con un gioco di lasergame e tatuaggi temporanei. La festa è stata condivisa sui social da mamma Chiara Ferragni, che si è mostrata molto emozionata mentre documentava i momenti della celebrazione. La giornata si è svolta tra colori vivaci e divertimento, con l’attenzione puntata sui festeggiamenti per il bambino.

Ieri Leone Lucia Ferragni ha compiuto 8 anni e come regalo ha ricevuto un lasergame party. A documentare i dettagli dell'evento è stata mamma Chiara, apparsa super emozionata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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