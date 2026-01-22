Frank irremovibile Van de Ven rimarrà agli Spurs

L’allenatore del Tottenham, Thomas Frank, ha confermato che Micky van de Ven resterà alla squadra anche quest’estate, nonostante le speculazioni sul suo possibile trasferimento. La decisione mira a consolidare la rosa e mantenere stabilità nel club, in un periodo di crescente attenzione sui possibili movimenti di mercato. Van de Ven, giovane difensore, continuerà quindi la sua esperienza con gli Spurs anche nella prossima stagione.

Sito inglese: L’allenatore del Tottenham Thomas Frank insiste che Micky van de Ven non lascerà il club quest’estate tra le crescenti voci di trasferimento. Van de Ven ha giocato 30 partite con gli Spurs in questa stagione e ha segnato sei gol, il miglior gol segnato in una sola stagione nella sua carriera professionale. Sebbene gli Spurs stiano andando bene in Champions League, chiudendo quinti nella fase di campionato a una partita dalla fine, la loro forma in Premier League ha sofferto. La squadra di Frank è 14esima nella massima serie inglese, a soli 10 punti sopra la zona retrocessione, dopo aver concluso la scorsa stagione al 17esimo posto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

