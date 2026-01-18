Il Liverpool sta cercando una mossa per Micky van de Ven

Il Liverpool sta valutando un'eventuale acquisizione di Micky van de Ven, difensore attualmente sotto contratto con il Tottenham Hotspur. La società londinese potrebbe considerare offerte di trasferimento nel prossimo mercato, evidenziando l'interesse per rinforzare la linea difensiva. La trattativa è ancora in fase preliminare, e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime settimane.

Breaking: Il Liverpool è interessato a ingaggiare il difensore del Tottenham Hotspur, Micky van de Ven. Il 24enne si è affermato come uno dei migliori difensori del campionato ed è un giocatore chiave per il club del nord di Londra. Ha un contratto fino al 2029 e non vorranno perderlo facilmente. Secondo un rapporto di Fichajes, il Liverpool è determinato a concludere l’affare e non vuole che la trattativa si trascini. Sono pronti a offrire 90 milioni di euro (78 milioni di sterline) per convincere il club del nord di Londra. Micky Van de Ven è aperto a una mossa. Secondo quanto riferito, il difensore è aperto ad accettare una nuova sfida e l’opportunità di trasferirsi al Liverpool sarà entusiasmante per lui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il boss del Liverpool Slot definisce “sconsiderata” la sfida di Van de Ven contro Alexander Isak

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha commentato la sfida tra Micky van de Ven e Alexander Isak, definendola “sconsiderata”. La partita ha suscitato discussioni sulla severità dell’intervento e sul possibile recupero dell’attaccante svedese, che si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo un contrasto avvenuto durante la partita. La prognosi di Slot suggerisce ottimismo riguardo a un ritorno anticipato di Isak, ma il caso rimane al centro dell’attenzione nel panorama sportivo

Liverpool, paura per Isak! L’attaccante svedese segna e si fa male dopo l’intervento di Van De Ven. I Reds preoccupati dall’infortunio dell’attaccante svedese

Durante la partita tra Liverpool e Tottenham, l’attaccante svedese Isak ha segnato un gol, ma subito dopo ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio al ginocchio, avvenuto in seguito a un intervento di Van De Ven. I Reds sono ora preoccupati per le condizioni dell’attaccante, temendo possibili complicazioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Dopo la cessione di Baldanzi, la Roma proverà a rimandare al mittente Bailey e Tsimikas cercando accordo per chiudere i prestiti con Aston Villa e Liverpool. Su Dovbyk si continua a lavorare per una sua cessione in questa sessione. #Calciomercato #ASRo x.com

Dalle stelle alle stalle, fortunatamente senza troppi danni per il Liverpool che è comunque riuscito a vincere la sua partita per 4-1. Ma Dominik Szoboszlai porta sulla coscienza l'unico gol segnato dal Barnsely che lui ha proprio regalato cercando una giocata - facebook.com facebook