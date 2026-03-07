Tra settembre e gennaio non ci sono migranti considerati idonei a essere trasferiti nei Cpr. Un medico coinvolto nel caso si definisce anarchica e antifascista. Nel reparto di Medicina infettiva dell’ospedale di Ravenna sono in corso indagini su alcune pratiche che riguardano i medici obiettori, accusati di aver favorito il mancato ingresso dei migranti nelle strutture di detenzione.

L’inchiesta nasce quando un modulo prestampato arriva sul tavolo della questura, facendo sorgere dubbi negli investigatori Nel reparto di Medicina infettiva dell’ospedale di Ravenna sono numerose le pratiche che non convincono gli investigatori impegnati nel caso dei medici obiettori che avrebbero favorito il non ingresso dei migranti nei Cpr. Tra il 10 settembre 2025 e il 16 gennaio 2026 nessun migrante che è stato sottoposto ai controlli presso il reparto in questione è stato ritenuto idoneo al Centro di permanenza per il rimpatrio. Una statistica quanto meno dubbia, considerando i numeri, anche perché, di 44 migranti che sono stati ritenuti inidonei, 20 hanno ricevuto nuove contestazioni e 10 hanno commesso nuovi reati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tra settembre e gennaio nessun migrante idoneo al Cpr. Un medico: "Sono anarchica e antifascista"

Sconfessato dopo la visita il parere degli psichiatriDei 34 irregolari per i quali tra il settembre 2024 e il gennaio 2026 era stata certificata dalla Malattie ... msn.com

Certificati anti-rimpatrio: su 64 visite per i Cpr in 44 casi è arrivato il no all’idoneitàDentro ci sono anche dieci irregolari che si erano rifiutati. A breve scatterà l’esame del materiale informatico sequestrato ... msn.com

Nicola Cocco sulla tossicità dei CPR e sul disagio che serpeggia tra chi è costretto a rimanerci a #inaltreparole Puoi rivedere l'intervista completa a Nicola Cocco sui CPR al link in bio #la7 #cpr #albania #meloni #immigrazione #remigrazione - facebook.com facebook

