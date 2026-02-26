Migranti in Albania rientrerà in Italia il compagno di stanza del giovane morto nel Cpr di Bari | Non idoneo

Un giovane marocchino coinvolto in un episodio al Cpr di Bari sarà rimpatriato in Italia. Dopo aver assistito alla morte di un compagno di stanza, è stato trasferito in Albania, ma recentemente è stato dichiarato non idoneo a rimanere nel centro di Gjader. La decisione determina il suo rientro nel nostro Paese, dove sarà sottoposto a ulteriori accertamenti.

Khalid Semta, il giovane marocchino di 21 anni che il 12 febbraio aveva assistito alla morte del compagno di stanza Simo Said nel Cpr di Bari, è stato dichiarato non idoneo alla permanenza nel centro di Gjader, in Albania, dove era stato trasferito nei giorni scorsi dal centro barese. La decisione è stata assunta dalla commissione vulnerabilità il 26 febbraio 2026, dopo la richiesta di attivazione inoltrata dal direttore sanitario della struttura gestita dalla cooperativa Medihospes, avviata su sollecitazione del legale del ragazzo, l'avvocato Leonardo Lucente. Saputo del trasferimento a cose fatte, il legale si era subito detto preoccupato...