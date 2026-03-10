Dopo dieci giorni di conflitto in Iran, il New York Times segnala che il presidente americano Donald Trump non ha ancora un piano chiaro per chiudere la guerra. Le notizie indicano che le operazioni militari continuano e che le decisioni vengono prese senza una strategia definita. La situazione si fa sempre più complessa e le autorità statunitensi non hanno annunciato alcun accordo o soluzione definitiva.

Dopo dieci giorni di guerra in Iran, piovono le critiche sul presidente americano Donald Trump. Ad accusarlo questa volta è il New York Times, che parla di un conflitto iniziato senza una rotta precisa, con gli Stati Uniti che sembrano in balia degli eventi e la sensazione diffusa, ribadita da numerosi osservatori, che soltanto ora Washington stia cercando di capire come procedere e, soprattutto, come tirarsene fuori. Il New York Times accusa Trump: “Non ha nessun piano di guerra”. A sollevare il polverone è stato l’editorialista Thomas L. Friedman, tre volte premio Pulitzer e firma storica della politica estera americana, che dalle colonne de l The New York Times critica in modo netto e diretto le scelte del tycoon. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La guerra in Iran si complica e per il New York Times “Trump non ha un piano su come concluderla”

Articoli correlati

Il New York Times: "Con l'attacco in Iran Trump rischia la presidenza"Con la decisione di venerdì 27 febbraio di autorizzare la guerra contro l'Iran, "Trump sta correndo la più grande scommessa della sua presidenza,...

Trump tende la mano all’Iran: “Spero di non dover attaccare, attivati i canali diplomatici”. Ma per il New York Times, il tycoon non ha rinunciato al blitz e sta valutando ogni opzione militareTra Washington e Teheran la tensione torna a salire, sospesa su una linea sottile fatta di avvertimenti militari, canali diplomatici ancora aperti e...

USA e Israele attaccano Iran, le parole di Trump: cosa succede ora, come reagirà Teheran

Aggiornamenti e notizie su New York Times

Temi più discussi: Iran, Nyt: 'Rubio aggira il Congresso per vendita di armi a Israele'; Rivolta Maga, la base rivuole indietro l’America prima di tutto; Come Trump ha deciso di entrare in guerra; Morti, prezzi del petrolio e guerra diffusa: con l’attacco all’Iran Trump rischia la presidenza.

Guerra in Iran, petrolio a rischio collasso, timori per l’escalation. Notizie da OltreconfineL’Iran sceglie Mojtaba Khamenei per la successione alla Guida suprema. Il conflitto con Israele e Stati Uniti si allarga alla regione. Oltreconfine, la rassegna stampa internazionale di Policy Maker ... policymakermag.it

La prima settimana di guerra in Iran è costata più di 6 miliardi di dollari agli Stati UnitiDi questi circa quattro miliardi sono stati spesi dai sistemi di difesa aerea. Per quanto riguarda il personale, in Medio Oriente si contano 50mila soldati, due portaerei, una dozzina di navi da guerr ... editorialedomani.it

«Trump non ha idea di come porre fine alla guerra con l'Iran»: è il titolo del New York Times - facebook.com facebook

New York Times: un video conferma che la scuola femminile in Iran è stata colpita da un missile Usa x.com