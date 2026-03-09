Lo chef ha fatto mea culpa sui social dopo un' inchiesta del New York Times

Lo chef danese René Redzepi ha pubblicato un messaggio di scuse sui social dopo la pubblicazione di un'inchiesta del New York Times. Redzepi è uno dei chef più noti a livello internazionale, ma non vengono forniti dettagli specifici sulla natura delle accuse o delle contestazioni. La comunicazione arriva in seguito alle accuse sollevate dal quotidiano statunitense.

I l suo nome ai più potrebbe dire poco, ma René Redzepi è uno degli chef più famosi al mondo. Co-proprietario del Nona di Copenaghen, tre stelle Michelin eletto per quattro volte miglior ristorante del mondo dalla classifica T he World’s 50 Best Restaurants e chiuso nel 2023,  è finito nell’occhio del ciclone per accuse di abusi fisici e verbali ai danni dei suoi dipendenti, che alla fine ha ammesso.  Chiude il Noma, il miglior ristorante al mondo: dal 2025 sarà un laboratorio di cucina X Leggi anche › A cena con René Redzepi. Chef visionario danese René Redzepi e le accuse di violenze: «Sono dispiaciuto». Su Instagram, Redzepi si è rivolto ai suoi collaboratori, scusandosi per quanto accaduto in passato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

