Lo chef danese René Redzepi ha pubblicato un messaggio di scuse sui social dopo la pubblicazione di un'inchiesta del New York Times. Redzepi è uno dei chef più noti a livello internazionale, ma non vengono forniti dettagli specifici sulla natura delle accuse o delle contestazioni. La comunicazione arriva in seguito alle accuse sollevate dal quotidiano statunitense.

I l suo nome ai più potrebbe dire poco, ma René Redzepi è uno degli chef più famosi al mondo. Co-proprietario del Nona di Copenaghen, tre stelle Michelin eletto per quattro volte miglior ristorante del mondo dalla classifica T he World’s 50 Best Restaurants e chiuso nel 2023, è finito nell’occhio del ciclone per accuse di abusi fisici e verbali ai danni dei suoi dipendenti, che alla fine ha ammesso. Chiude il Noma, il miglior ristorante al mondo: dal 2025 sarà un laboratorio di cucina X Leggi anche › A cena con René Redzepi. Chef visionario danese René Redzepi e le accuse di violenze: «Sono dispiaciuto». Su Instagram, Redzepi si è rivolto ai suoi collaboratori, scusandosi per quanto accaduto in passato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo chef ha fatto mea culpa sui social dopo un'inchiesta del New York Times

Discussioni sull' argomento Inchiesta del New York Times sugli abusi al Noma. Accuse a Redzepi, che si scusa; René Redzepi del Noma confessa: Non reggevo la pressione, ho maltrattato lo staff; Pugni, insulti e punizioni: cosa raccontano gli ex dipendenti del Noma nell’inchiesta del New York Times; L’ammissione e le scuse di René Redzepi: Sono diventato lo chef che non avrei mai voluto essere.

