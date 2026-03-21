In una scena politica che sembra riaccendersi, si parla di un ex leader ora riapparso dopo anni di assenza, mentre un suo ex alleato afferma che molti lo hanno dimenticato quando era vivo, ma ora riconoscono la sua influenza. La discussione si concentra sulla futura eredità politica, che vede coinvolto un altro esponente di rilievo. La situazione si svolge a Roma, con commenti che evidenziano il ruolo di Bossi nel panorama attuale.

L'ex ministro: "Da vivo lo hanno trattato malissimo, compreso chi diceva di amarlo". La famiglia non vuole i funerali, i rapporti mediati da Giorgetti. Attesa per i funerali a Pontida anche Meloni Roma. Lo recuperano da morto ma lo avevano dimenticato da vivo. Figlio mio, figlio mio, perché mi hai abbandonato? “E ora dicono che sono tutti figli di Umberto Bossi, la Lega intera, la destra. Tutti”. E non lo sono? “Prima della sua morte, bella, mi creda, una morte che neppure Umberto avrebbe immaginato, celebrata dai quotidiani, i leghisti dicevano che erano figli di Maroni. Oggi sono tornati figli di Umberto”. Vi eravate sentiti al telefono? “Ero andato a trovarlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Bossi risorto. L'amico Tremonti: "Lo hanno dimenticato e ora sono tutti suoi figli". L'eredità politica a Giorgetti.

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