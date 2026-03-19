Umberto Bossi, figura politica italiana, è deceduto lasciando quattro figli: Riccardo, Renzo, Roberto ed Eridano. Questi sono nati da due relazioni diverse e sono stati spesso presenti nelle notizie che riguardano la sua vita privata e pubblica. La famiglia di Bossi è stata coinvolta in alcune vicende che hanno attirato l’attenzione dei media, legate anche a questioni giudiziarie.

Umberto Bossi ha avuto quattro figli, nati da due diverse relazioni. La sua vita familiare si è intrecciata nel tempo con quella pubblica, tra politica, esposizione mediatica e vicende giudiziarie che in alcuni casi hanno coinvolto anche i suoi eredi. theimportanceofbeingbossiIG Riccardo Bossi: il primogenito. Il primogenito è Riccardo Bossi, nato nel 1979 dal matrimonio con Gigliola Guidali. Cresciuto tra Varese e Milano, ha frequentato ambienti legati al motorsport, partecipando anche a gare di rally. Il suo coinvolgimento politico è stato marginale rispetto a quello del padre. Negli anni è finito più volte al centro della cronaca, tra questioni giudiziarie e vicende personali. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Umberto Bossi è morto: ma chi sono i suoi quattro figli: Riccardo, Renzo, Roberto ed Eridano

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