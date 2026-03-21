Alle prime luci di lunedì mattina, in via Brunico a Loreto, due amici mentre tornavano a casa si sono accorti di essere seguiti da due sconosciuti. Poco dopo, i due rapinatori sono entrati in azione, sorprendendo le vittime e portando via alcuni oggetti prima di essere fermati dalla polizia. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, arrestandoli e recuperando la refurtiva.

"Posso farti una domanda?". È quasi l’una di lunedì, siamo in via Brunico. Due amici stanno tornando a casa, ma già in metropolitana si sono accorti che due sconosciuti li stanno seguendo. A un certo punto, uno di loro li supera e dice quella frase per attirare l’attenzione. Neanche il tempo di rispondere, e Michele (nome di fantasia) si ritrova un rapinatore addosso: cerca di sfilargli il telefono dalla giacca e gli spruzza contro una sostanza urticante per vincerne la resistenza. Angelo (altro nome di fantasia) interviene per difendere l’aggredito, ma viene messo ko con la sostanza al peperoncino negli occhi. A quel punto, i due si avventano sul primo obiettivo e lo buttano a terra: prima che lo feriscano alla testa con un taglierino, dà un morso a uno degli sconosciuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il blitz dei rapinatori e le manette a Loreto

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