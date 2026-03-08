Rapine nei centri scommesse | la basista era la fidanzata di uno dei rapinatori Tutti in manette

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Sassuolo e Vignola in relazione a tre rapine in un centro scommesse a Vignola. Le accuse sono di rapina aggravata e coinvolgono sia i rapinatori che la loro complice, identificata come la fidanzata di uno di loro. Tutti gli individui finiscono in manette e dovranno rispondere dei reati commessi.

Dovranno rispondere di rapina aggravata cinque persone arrestate oggi dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sassuolo e di Vignola per tre distinti colpi in un centro scommesse a Vignola, nel Modenese (ottobre 2023, 5 marzo 2025 e 4 febbraio 2026). I cinque sono destinatari di misure cautelari in carcere e arresti domiciliari emesse dal Gip su richiesta della Procura modenese. È ai domiciliari una giovane di 25 anni, originaria della provincia di Napoli e residente nel vignolese, dipendente del centro scommesse, che - a quanto emerso dalle indagini - ha ricoperto il ruolo di basista, fornendo informazioni per le rapine. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

