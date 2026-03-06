Banda di rapinatori in manette sei arresti | il covo le armi i colpi ai distributori di carburante | VIDEO

Sei persone sono state arrestate con misura cautelare nell’ambito di un’indagine che ha portato alla scoperta di un covo e di armi utilizzate per effettuare rapine. Gli arresti riguardano episodi che coinvolgono distributori di carburante e attività commerciali tra il Vesuviano e l’area nord di Napoli. Sono stati sequestrati anche alcuni oggetti utilizzati durante i colpi.

Secondo gli investigatori il gruppo avrebbe agito tra luglio e novembre 2025 in diversi comuni tra Sant’Anastasia, Acerra e Afragola. Contestata l’associazione per delinquere Sei persone raggiunte da misura cautelare per una serie di rapine ai distributori di carburante e ad attività commerciali tra il Vesuviano e l’area nord di Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati sarebbero "gravemente indiziati" di far parte di un’associazione per delinquere specializzata in rapine e altri reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico. Contestati, a vario titolo, rapine aggravate, furti, detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e simulazione di reato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

