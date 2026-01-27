Discoteca horror a Terracina scoperte gravi criticità | pugno di ferro del questore quanto resterà chiusa

La discoteca di Terracina, aperta illegalmente e teatro di episodi di violenza, è stata sospesa per 30 giorni. Il questore ha adottato misure restrittive a seguito di gravi criticità riscontrate, tra cui la somministrazione di alcol a minori. La decisione mira a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare attività illecite nel territorio.

È stata disposta la sospensione temporanea della licenza per 30 giorni a un locale di Terracina, trasformato in una discoteca abusiva e teatro di ripetuti episodi di violenza e somministrazione di alcolici a minorenni. Il provvedimento, adottato dal Questore di Latina, è stato notificato al titolare e sarà operativo dal 28 gennaio 2026. Controlli rafforzati e accertamenti amministrativi Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'operazione si inserisce nell'ambito di una più ampia strategia di rafforzamento dei controlli sui pubblici esercizi, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza degli avventori e garantire il rispetto delle normative di settore.

