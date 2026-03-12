Polizia penitenziaria | a Napoli con il ministro Nordio le celebrazioni per i 209 anni del Corpo
Da oggi a venerdì, Napoli ospita le celebrazioni per il 209° anniversario della polizia penitenziaria, con il ministro Nordio presente all'evento. L'iniziativa prevede una serie di attività e cerimonie ufficiali che coinvolgono rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore. La città si prepara ad accogliere gli eventi in diverse location per tutta la settimana.
Sal Da Vinci riceve la medaglia della città di Napoli. Manfredi: E’ l’ambasciatore della nostra musica Salute 4.0, arriva il primo atlante digitale per “esplorare” gli organi umani in 3D “Dopo il voto faremo i conti”. Referendum, Cerasa (Il Foglio) denuncia: Minacciati da Gratteri Dal 14 al 18 marzo la citta’ di Napoli ospitera’ le celebrazioni del 209esimo Annuale di fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria: il programma, articolato in piu’ giornate fino alla cerimonia di mercoledi’ 18, intende valorizzare, spiega il ministero della Giustizia in una nota, il “ruolo fondamentale svolto dal Corpo nella sicurezza del Paese, nella gestione del sistema penitenziario e nella promozione della cultura della legalita’”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
