Il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane ha dichiarato che i missili iraniani possiedono una gittata sufficiente a colpire Berlino, Parigi e Roma, tutte a portata di tiro diretto. Zamir ha specificato che queste capitali europee sono vulnerabili ai lanci di missili provenienti dall’Iran. La dichiarazione evidenzia la capacità militare e il potenziale rischio per le città europee.

Il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), il tenente generale Eyal Zamir, ha affermato che i missili iraniani hanno una «gittata tale da raggiungere le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma, e sono tutte a portata di tiro diretta». Lo riporta The Time of Israel. Le dichiarazioni di Zamir dopo che l’Iran ha lanciato un missile balistico intercontinentale con una gittata di 4.000 chilometri verso un obiettivo americano sull'isola di Diego Garcia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Idf: “I missili iraniani hanno una gittata tale da poter colpire Roma e Parigi”. Zamir: “Sono entrambe a portata di tiro diretta”

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