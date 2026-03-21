L'Intelligence Defense Force ha dichiarato che l'Iran potrebbe colpire città come Roma, Parigi o Berlino, mentre i Paesi del G7 a Teheran hanno richiesto la fine immediata degli attacchi e si sono detti pronti a rilasciare scorte per l’approvvigionamento energetico. Nel frattempo, il regime iraniano ha lanciato due missili contro le basi di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano, coinvolgendo sia forze americane che britanniche.

La Repubblica islamica minaccia gli Emirati: "Colpiremo se attaccherete nostre isole". Israele annuncia una nuova ondata di attacchi contro il regime. La Casa Bianca: "Trump vuole vittoria totale e definitiva" Momento di svolta negli attacchi iraniani contro le basi Usa. Il regime di Teheran ha lanciato due missili contro la base americana e britannica di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano. "Il G7 ha affermato a più riprese che l’Iran non deve dotarsi di armi nucleari e che deve interrompere il suo programma di missili balistici, porre fine alle sue attività destabilizzanti nella regione e in tutto il mondo e cessare le atroci violenze e la repressione contro il suo stesso popolo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Idf: "L'Iran può colpire Roma, Parigi o Berlino". I Paesi del G7 a Teheran: "Fine immediata degli attacchi, pronti a rilascio scorte per approvvigionamento energetico"

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