Le foto di Netanyahu morto tra le macerie? Gli errori che svelano l’IA

Circolano immagini che mostrano il corpo di Netanyahu tra le macerie di un edificio bombardato. Si tratta di foto che in modo evidente presentano errori riconducibili a un’intelligenza artificiale, evidenziando come questa tecnologia possa creare immagini non veritiere. Le immagini sono state condivise online e hanno attirato l’attenzione di chi cerca di distinguere tra materiale reale e generato artificialmente.

Circola un’immagine che ritrae il corpo di Benjamin Netanyahu recuperato dalle macerie di un edificio a seguito di un bombardamento. Si tratta infatti di un contenuto generato con l’ Intelligenza artificiale, usato per sostenere una notizia completamente infondata. Per chi ha fretta. L’immagine di Netanyahu ferito è falsa.. Il contenuto presenta evidenti anomalie visive.. È stata generata con l’Intelligenza artificiale.. Non esiste alcuna conferma da fonti affidabili sulla sua morte.. La diffusione dell’immagine. Le condivisioni mostrano la foto accompagnata da didascalie che parlano di un attacco mortale contro Netanyahu. In alcuni casi si sostiene che l’immagine sia stata censurata dai media. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: “Khamenei è morto, recuperato il corpo”. Il corpo sotto le macerie: le foto mostrare a Netanyahu Iran, media israeliani: «Khamenei è morto, il corpo ritrovato sotto le macerie». L’attacco con 30 bombe sul palazzo e la versione di NetanyahuLa Guida suprema dell’Iran Ali Khamenei è morto nel massiccio attacco sul suo palazzo lanciato oggi da Stati Uniti e Israele nell’ambito... Una selezione di notizie su Netanyahu morto Discussioni sull' argomento Netanyahu smentisce le voci sulla sua morte con un video: Io muoio dalla voglia di caffè; Le foto di Netanyahu morto tra le macerie? Gli errori che svelano l’IA; Netanyahu smentisce le voci di morte in una clip social, secondo Grok si tratta di Ai; Netanyahu è morto, il premier israeliano smentisce le voci con un video social ma i complottisti attaccano. Un video di Benjamin Netanyahu con sei dita È la prova che il premier israeliano è morto e sostituito dall'intelligenza artificiale Abbiamo analizzato il filmato originale e i fotogrammi incriminati. Ecco cosa abbiamo scoperto sugli artefatti di compressione e la - facebook.com facebook Ennesimo video di Netanyahu per smentire le voci sulla sua morte Perché tutto questo sbracciarsi Perché non ignorare le voci É morto Sta male E’ per smentire con il suo elettorato che sia all’estero O c’é un altro obiettivo che ci sfugge in questa campa x.com