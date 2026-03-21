Il ct Rino Gattuso ha annunciato la rosa di 28 calciatori convocati per gli spareggi mondiali, che iniziano giovedì 26 a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. La squadra si prepara a giocare un secondo match tra martedì 31 e domenica 2, in Galles o Bosnia. Tra le scelte fatte, ci sono trattamenti speciali per alcuni giocatori come Chiesa e Raspadori, mentre Libero critica le convocazioni ritenute poco coraggiose.

Il ct Rino Gattuso ha ufficializzato la lista dei 28 convocati per il doppio spareggio che mette in palio l’accesso al prossimo Mondiale: si comincia giovedì 26 a Bergamo contro l’Irlanda del Nord, con la speranza di dover poi volare martedì 31 in Galles o in Bosnia. Scrive Claudio Savelli per Libero: “La lista conferma la prevedibilità della Nazionale, chiaramente impostata su un 3-5-2 d’ordinanza, e certifica l’assoluta priorità data al gruppo delle due precedenti convocazioni a discapito delle novità che, soprattutto in partite così “pesanti”, solitamente portano un’utile dose di leggerezza. La monotonia è spezzata da un’unica scelta che Gattuso ha tenuto nel cassetto fino all’ultimo: Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I trattamenti speciali di Gattuso (da Chiesa a Raspadori), Libero critica le convocazioni poco coraggiose

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