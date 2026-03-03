Il giocatore non viene convocato per le partite e non ha ancora partecipato agli spareggi che determinano le ultime squadre qualificate ai mondiali. La sua presenza in campo è scarsa e anche ai playoff non figura tra i convocati. L’attesa cresce per le sfide tra USA, Canada e Messico, che decideranno le qualificate ai prossimi campionati mondiali.

Cresce l’attesa per gli spareggi che decideranno le ultime squadre che potranno partecipare ai prossimi mondiali tra USA, Canada e Messico. L’Italia è attesa dalla semifinale in casa contro l’Irlanda del Nord con gli azzurri che, in caso di successo, affronteranno la vincente tra Bosnia e Galles in trasferta. Per Gattuso è tempo di scelte con la semifinale che si avvicina e il CT dovrà decidere su chi puntare in vista delle partite che decideranno le sorti della squadra azzurra. Mancare per la terza volta di fila il mondiale sarebbe un disastro per gli azzurri e le convocazioni saranno valutate fino all’ultimo minuto disponibile. Chi non dovrebbe far parte della spedizione azzurra (almeno per quello che riguarda gli spareggi) è Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sta giocando troppo poco, Chiesa fuori dalle convocazioni anche ai playoff

Promozione: in coda male il Masi, mentre si risolleva il Gallo. Centese e Casumaro da playoff. La X Martiri segna troppo pocoIn Promozione va ad un soffio dal colpaccio il Casumaro, che si mangia le mani per il pareggio nella gara con la capolista Valsanterno, nel complesso...

"Sostegno ai commercianti, si fa troppo poco"Vetrine spente, serrande abbassate e cartelli "affittasi" sempre più frequenti lungo le vie dei centri cittadini: un’immagine che ormai accompagna...

Approfondimenti e contenuti su Sta giocando

Temi più discussi: Mandela Keita, nel nome di Nelson; Omar Camporese: Ho visto Sinner sottotono e mi ha stupito, ma vi dico perché non sono preoccupato; Italia, 20 giorni alle convocazioni di Gattuso per i playoff: da Palestra a Pisilli, da Retegui a Pio Esposito chi sale e chi scende; Hojlund segna poco? Novellino: Lavora troppo per la squadra, pensi anche a sé.

Sta giocando troppo poco, Chiesa fuori dalle convocazioni anche ai playoffPer Gattuso è tempo di scelte con la semifinale che si avvicina e il CT dovrà decidere su chi puntare in vista delle partite che decideranno le sorti della squadra azzurra. Mancare per la terza volta ... calciomercato.it

Chivu: Frattesi sta giocando poco, ma non posso dirvi tutta la verità. VIDEOInterrogato se non possa essere Frattesi il sostituto di Dumfries sulla fascia destra (ruolo da lui ricoperto nelle giovanili della Roma), Chivu ha parlato così del minutaggio del centrocampista ... sport.sky.it

In serie B ci si sta giocando promozione e retrocessione in ogni giornata. Di fatto ogni pallone pesa, ogni decisione può cambiare una stagione. Eppure, in mezzo alla pressione, succedono cose che ricordano perché amiamo questo sport. Come evidenziato - facebook.com facebook

Che, tra l’altro, si sta giocando in una bella palestra. x.com