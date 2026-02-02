Nuova ordinanza della Capitaneria di Ravenna sulle attività con fonti termiche a bordo navi

La Capitaneria di Ravenna ha firmato una nuova ordinanza che regola l’uso di fonti termiche a bordo delle navi. La decisione arriva dopo oltre dieci anni, sostituendo quella del 2007, ormai superata rispetto alle nuove norme e alle esigenze del porto. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e aggiornare le regole alle attuali condizioni operative. L’ordinanza è entrata in vigore ieri e già si applica alle navi che operano nel porto di Ravenna.

È entrata in vigore ieri l' ordinanza della Capitaneria di porto di Ravenna che disciplina i lavori con impiego di fonti termiche a bordo delle navi, aggiornando e sostituendo la precedente ordinanza del 2007, ormai datata rispetto all'evoluzione normativa e agli sviluppi del porto. Il provvedimento è il risultato di un confronto tra la Capitaneria, l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Ausl di Ravenna e il Servizio chimico del porto. Gli aspetti operativi dell'ordinanza sono stati sviluppati sulla scorta di un approfondito censimento delle attuali lavorazioni con l'uso di fonti di calore che si svolgono in porto, al fine di recepire le esigenze di sicurezza e garantire una disciplina concreta e applicabile.

