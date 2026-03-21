Chuck Norris | Sylvester Stallone Jean-Claude Van Damme e il mondo di Hollywood ricordano la star

La scomparsa di Chuck Norris ha suscitato cordoglio tra attori e colleghi di Hollywood. Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e altri artisti hanno condiviso sui social ricordi e messaggi di addio. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, lasciando un segno tra coloro che avevano lavorato con lui o apprezzato il suo lavoro nel mondo dello spettacolo.

La morte del protagonista di Walker Texas Rangers ha rattristato gli amici e i colleghi dell'attore che hanno condiviso online ricordi pieni di affetto. Chuck Norris è morto nella giornata di giovedì all'età di 86 anni e molte star di Hollywood, tra cui Jean-Claude Van Damme e Sylvester Stallone, hanno voluto ricordarlo con affetto online. L'attore era stato ricoverato in ospedale nelle isole Hawaii e, nonostante inizialmente fossero emerse notizie rassicuranti, ha perso la vita alcune ore dopo. I ricordi dei suoi colleghi in I mercenari 2 Arnold Schwarzenegger, che aveva recitato con lui in I mercenari 2, ha reagito alla morte di Chuck Norris dichiarando online: "Era un'icona. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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