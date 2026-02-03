I residenti ricorrono al Tar | A e C nessuna urgenza Revocare lo sgombero E Fabbri trovi alternative

I residenti delle torri A e C di un grattacielo hanno deciso di rivolgersi al Tar. Chiedono di revocare lo sgombero e di trovare alternative, perché secondo loro non ci sono motivi di urgenza o emergenza. L’11 gennaio, nessuno ha mostrato che le torri siano più a rischio di incendio rispetto alla torre B. Per ora, nessun elemento indica che si debba intervenire con urgenza.

"Insussistenti le condizioni di eccezionalità, urgenza e immediatezza". Nessun elemento, allo stato attuale, porterebbe a dire che "l'evento dell'11 gennaio nella torre B del grattacielo", rappresenti "un maggior rischio di incendio, e relative conseguenze, nelle torri A e C". All'interno delle quali, "la situazione è del tutto immutata rispetto al passato", nonostante le carenze rilevate continuamente dai vigili del fuoco, con "il Comune che non ha mai immaginato di procedere a uno sgombero contestuale e immediato dell'intero condominio". Trentuno pagine firmate dal professor Corrado Caruso e dall'avvocato Fabio Nicolicchia del foro di Bologna, in rappresentanza di 10 condomini delle torri A e C – due ricorsi distinti, altri sono stati annunciati a breve –, depositate ieri mattina al Tar per chiedere l'annullamento dell' ordinanza di sgombero disposta il 19 gennaio scorso dal sindaco Alan Fabbri.

