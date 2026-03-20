Walker Texas Ranger ha contribuito a riaccendere la popolarità di Chuck Norris, portando alla nascita di numerosi meme e Chuck Norris Facts che circolano online. Questo successo ha trasformato l’attore in un’icona di internet, dando vita a uno stile umoristico e satirico che si diffonde attraverso social e forum. La figura di Norris diventa così protagonista di una nuova cultura digitale.

Se diverse generazioni piangono Chuck Norris nel giorno della sua morte non è solo in virtù della sua carriera: in larga parte, infatti, ciò deriva dal culto su “Walker Texas Ranger” e ai meme nati attorno all’attore sul web. Dagli sketch rilanciati in tv alle discussioni sui forum in voga negli anni Duemila, nacque il fenomeno dei “facts”che lo hanno reso una figura mitologica. Chuck Norris, re dei meme Il fenomeno dei Chuck Norris Facts non è nato per caso, ma è il risultato di un percorso culturale preciso, partito dalla televisione e arrivato fino ai primi social e forum online. Al centro di tutto c’è l’attore e il suo iconico ruolo nella serie “Walker Texas Ranger“, diventata negli anni un vero oggetto di culto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Così Walker Texas Ranger ridiede popolarità a Chuck Norris creando il terreno per Chuck Norris Facts e meme

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