Addio a Chuck Norris star di Walker Texas Ranger

È morto l’attore noto per il ruolo in “Walker Texas Ranger”, celebre protagonista del cinema d’azione. Nato 86 anni fa, aveva raggiunto una grande popolarità grazie alle sue interpretazioni sul grande e piccolo schermo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commenti tra i fan e il mondo dello spettacolo. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerose produzioni televisive e film di successo.

Si è spento l’attore Chuck Norris, star del cinema d’azione e della serie “Walker Texas Ranger”. Figura iconica della cultura pop americana, aveva compiuto 86 anni lo scorso 10 marzo. Lo ha reso noto la famiglia e, in base a quanto riportato dal sito Tmz, nelle scorse ore era stato ricoverato per “un’emergenza medica sull’isola di Kauai”. Nell’ultima settimana Norris aveva postato sui suoi profili social immagini che lo vedevano tirare di boxe con un trainer in occasione del compleanno. “Non invecchio. Mi allineo. Niente di più divertente di un allenamento in una giornata di sole per farti sentire giovane”, aveva scritto, “grato di avere messo alle spalle un altro anno” e di poter continuare a fare le cose che amava. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Addio a Chuck Norris, icona del cinema d'azione, star di Walker Texas Ranger. Aveva 86 anni.

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#NEWS - È morto Chuck Norris, icona del cinema d’azione e figura simbolo della cultura pop americana, all’età di 86 anni. La notizia è stata resa nota dalla famiglia, mentre nelle ore precedenti, secondo quanto riportato da Tmz, l’attore era stato ricoverato all x.com