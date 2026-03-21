I miei libri narrano un’unica storia | mostri e bambini in cerca di libertà

Nel bagno di casa Vasciaveo si trova rinchiuso qualcosa di terribile e potente, mentre Nilo, un ragazzo di tredici anni, vive in uno scantinato in cui la sua famiglia lavora il marmo da generazioni. I suoi libri raccontano di mostri e bambini in cerca di libertà, e questa storia si concentra su un ambiente chiuso e su personaggi che cercano di uscire da situazioni oppressive.

Nel bagno di casa Vasciaveo è rinchiuso qualcosa di terribile e potente. Nilo ha tredici anni e non ha mai conosciuto altro che questo scantinato in cui vive e la lavorazione del marmo a cui la sua famiglia si dedica da sempre. La madre Agata, tirannica, la zia Rosi, e il deserto di Triscina, con il mare e i templi di Selinunte sullo sfondo. Quel «qualcosa» e il suo rapporto con Nilo (e la sua trasformazione, in seguito a un certo precipitare degli eventi) sono al centro di Il custode (Einaudi, pagg. 170, euro 16,50), il nuovo romanzo di Niccolò Ammaniti. Dopo l'esordio «cannibale» con l'antologia che uscì proprio trent'anni... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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