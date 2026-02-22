Udine | 141 alberi monumentali narrano 300 anni di storia targhe

Udine ha deciso di valorizzare i suoi 141 alberi monumentali, che raccontano oltre 300 anni di storia locale. La causa è l’interesse di conservare e promuovere il patrimonio naturale cittadino, spesso ignorato. Le nuove targhe informative e le iniziative dedicate intendono coinvolgere cittadini e visitatori. Questi alberi rappresentano un patrimonio vivente e contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria in città. La rinnovata attenzione ai giganti verdi apre a nuove possibilità di scoperta.

Udine Rivela i Segreti dei Suoi Giganti Verdi: Un Museo Naturale a Cielo Aperto. Udine si prepara a una trasformazione silenziosa ma profonda del suo tessuto urbano, valorizzando un patrimonio spesso nascosto: i suoi alberi monumentali. Un progetto sostenuto dalla regione trasformerà il centro della città in un museo a cielo aperto, grazie all'installazione di 141 targhe informative accanto agli esemplari censiti, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di conoscere la storia e le caratteristiche di questi testimoni verdi del tempo. L'iniziativa mira a elevare questi alberi da semplici elementi di arredo urbano a veri e propri monumenti viventi, custodi di secoli di storia e di un inestimabile valore ecologico.