Libri storia e libertà | la replica degli organizzatori alle critiche PRC sulla presentazione di Caio Mussolini
Gli organizzatori della presentazione del libro di Caio Mussolini si difendono dalle accuse del PRC, che ha criticato l’evento. Secondo loro, le accuse sono solo ideologiche e senza basi concrete. I promotori affermano che l’iniziativa è volta a presentare una parte della storia, senza volerla piegare a scopi politici. La polemica si fa sentire, mentre gli organizzatori insistono sulla volontà di offrire un confronto aperto e libero.
Il caso del libro “Mussolini e il fascismo. L’altra storia” riaccende il dibattito Le critiche del PRC alla presentazione del libro “Mussolini e il fascismo. L’altra storia” di Caio Mussolini sono palesemente ideologiche e prive di fondamento. La storia non è un dogma né un monopolio politico: è ricerca, confronto tra fonti e, per sua natura, revisione critica. Colpisce che si pretenda di condannare un libro senza averlo letto. La critica nasce dallo studio, non dal pregiudizio. Chi attacca a priori un’iniziativa culturale dimostra di temere il pluralismo e la libertà di espressione, principi cardine di ogni democrazia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Libri Storia
"Mussolini e il Fascismo - L'altra storia", il PRC: "Gravissimo e inaccettabile tentativo di riscrittura della Storia"
Durante la presentazione del libro di Caio Mussolini ad Avellino, il Partito della Rifondazione Comunista ha subito commentato duramente l’evento.
Uomini e Donne, Nicole Mazzocato parla di una possibile quarta gravidanza poi replica alle critiche degli haters
Ultime notizie su Libri Storia
Argomenti discussi: Lynn Hill, e la sua storia nel mondo verticale. In libreria la sua autobiografia; Sondalo celebra Franco Zappa: presentato il libro Ho lottato per la libertà e la giustizia; Il sapere femminile tra erbe, corpi e libertà: Erika Maderna e il suo libro che non ti aspetti; 28 e 29 gennaio – Nel battito delle parole. Donne, poesia, vita e libertà. Doppia presentazione del libro della community DEA #donnecheammiro – Foggia e Lucera.
Non solo nei libri di storia, ma nelle nostre scelte: gli studenti ricordano i deportati TosiIl racconto ha attraversato Mauthausen, descritto come «una porta dell’inferno», e la quotidianità disumana del campo: le baracche, la perdita dell’identità, la riduzione degli uomini a numeri, i ... legnanonews.com
Crea una biblioteca nel box auto del condominio: «Mia moglie non voleva libri in casa. La lettura regala libertà»A nord di Milano c'è un ingegnere in pensione con una passione speciale per la lettura: viene da Trieste, città poetica dalle radicate influenze letterarie. leggo.it
Radio Libertà. . Ora in onda su #RadioLibertà - AUTO DA FÉ - Una trasmissione di GIULIO CAINARCA IL VENEZUELA PUÒ tornare a (PRO)SPERARE Conversazione con CAIO GIULIO CESARE MUSSOLINI, che ha vissuto a lungo in Venezuela e che conos - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.