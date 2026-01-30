Libri storia e libertà | la replica degli organizzatori alle critiche PRC sulla presentazione di Caio Mussolini

Gli organizzatori della presentazione del libro di Caio Mussolini si difendono dalle accuse del PRC, che ha criticato l’evento. Secondo loro, le accuse sono solo ideologiche e senza basi concrete. I promotori affermano che l’iniziativa è volta a presentare una parte della storia, senza volerla piegare a scopi politici. La polemica si fa sentire, mentre gli organizzatori insistono sulla volontà di offrire un confronto aperto e libero.

Il caso del libro “Mussolini e il fascismo. L’altra storia” riaccende il dibattito Le critiche del PRC alla presentazione del libro “Mussolini e il fascismo. L’altra storia” di Caio Mussolini sono palesemente ideologiche e prive di fondamento. La storia non è un dogma né un monopolio politico: è ricerca, confronto tra fonti e, per sua natura, revisione critica. Colpisce che si pretenda di condannare un libro senza averlo letto. La critica nasce dallo studio, non dal pregiudizio. Chi attacca a priori un’iniziativa culturale dimostra di temere il pluralismo e la libertà di espressione, principi cardine di ogni democrazia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Durante la presentazione del libro di Caio Mussolini ad Avellino, il Partito della Rifondazione Comunista ha subito commentato duramente l’evento.

