i giornali che ricevono i contributi pubblici seconda rata del 2024

I giornali che ricevono contributi pubblici hanno visto aumentare sia le somme erogate nella seconda rata del 2024, sia i fondi complessivi stanziati dallo Stato per il loro finanziamento. I fondi vengono distribuiti seguendo criteri stabiliti dalle autorità competenti, che regolano le modalità di assegnazione e l'importo destinato a ciascuna testata.

Sono di nuovo aumentati, così come i soldi spesi dallo Stato per finanziarli, sulla base di criteri piuttosto discutibili In base alla legge, il contributo viene inviato in due tranche (ma in alcuni casi anche in un’unica soluzione a fine anno): quella che è stata pubblicata e che viene pagata ora è la seconda rata del 2024, la prima rata era già stata pagata mesi fa. I giornali che ricevono i contributi più sostanziosi sono di fatto gli stessi degli anni scorsi. Dolomiten è un quotidiano in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano, mentre Primorski dnevnik è un quotidiano della minoranza slovena pubblicato a Trieste. I contributi... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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