Qui comprare casa conviene | la Toscana dei borghi dove si ricevono contributi fino a 20mila euro per trasferirsi

Un crescente numero di persone sceglie di trasferirsi nei borghi della Toscana, attratte dai contributi fino a 20mila euro per acquistare casa. La causa principale è il costo più basso delle abitazioni e la qualità della vita più tranquilla. Molti si trasferiscono da città come Firenze e Pisa, cercando un’alternativa più economica e autentica. Questa tendenza si nota soprattutto tra giovani coppie e pensionati in cerca di spazi aperti. La regione offre incentivi per chi decide di stabilirsi nei piccoli centri.
Firenze, 20 febbraio 2026 – C’è un movimento contrario che va dalle grandi città verso i piccoli paesi. La Toscana dei borghi non è più soltanto un sogno da cartolina. Chi sogna di trasferirsi qui ha a disposizione sempre più incentivi economici che arrivano fino a 20mila euro per comprare o affittare casa, grazie a bandi promossi dai Comuni e dalla Regione con l’obiettivo di dare nuova vita ai piccoli centri e contrastare lo spopolamento. Radicondoli, Monterotondo Marittimo e i tanti Comuni della cosiddetta “Toscana diffusa” stanno sperimentando misure diverse, ma tutte con la stessa logica: rendere conveniente mettere radici in collina o in montagna.🔗 Leggi su Lanazione.it
