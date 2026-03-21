Stasera alle 20,45 al PalaForte si gioca uno spareggio in hockey tra Forte dei Marmi e Novara, decisivo per la salvezza. La partita mette in palio punti fondamentali e coinvolge due squadre che si sfidano con determinazione per ottenere un risultato che potrebbe influenzare il loro destino in questa stagione. La sfida rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni.

Ci sono partite che possono valere una stagione. Una di queste è quella che si disputerà stasera, alle 20,45, al PalaForte e che vedrà opporsi Forte dei Marmi e Novara in quello che è un autentico spareggio per la salvezza diretta. Le due squadre infatti sono separate da un misero punto, 18 il Forte e 17 il Novara, ragion per cui i punti in paio valgono sicuramente il doppio di quelli che mettono realmente in palio. Due squadre che arrivano a questo incontro in un discreto stato di forma. Il Forte ha vinto le ultime partite che doveva vincere ed ha comunque lottato contro chi alla fine ne ha piegato comunque la resistenza, dalla parte dei piemontesi ci sono i numeri che certificano una grande risalita in classifica con 4 risultati positivi nelle ultime 6 uscite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hockey Uno spareggio da brividi. Forte-Novara: in palio la salvezza

Articoli correlati

Hockey su pista. Forte a Castiglione. Uno scontro salvezzaRipartire da uno scontro diretto, vincere e non lasciarsi spaventare, né infastidire, da un calendario che però indispettisce.

Pistoia, è scattato il piano di emergenza. E con Ruvo è uno spareggio-salvezzaCambiare il volto della squadra oppure operare solo qualche ritocco? È questo il nodo da sciogliere e quello che sta valutando la società.

Contenuti e approfondimenti su Hockey Uno spareggio da brividi Forte...

Discussioni sull' argomento Hockey ghiaccio femminile: il regolamento per la promozione in Top Division ai Mondiali 2026; Dalle porte chiuse di Ambrì emerge tanta consapevolezza; HCL e Ambrì, due destini opposti ma connessi; Che Como: battuta la Roma nello spareggio Champions.

Finiscono oggi i giochi paralimpici invernali. Ranzini Andrea era a Milano per la finale del para ice hockey. Uno spettacolo! facebook