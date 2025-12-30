Pistoia è scattato il piano di emergenza E con Ruvo è uno spareggio-salvezza

A Pistoia, è stato attivato il piano di emergenza in vista di uno spareggio salvezza contro Ruvo. La società si trova ora di fronte alla decisione tra un intervento radicale sulla squadra o semplici modifiche tattiche. La scelta sarà determinante per il futuro della stagione e per le strategie da adottare nel prossimo futuro.

Cambiare il volto della squadra oppure operare solo qualche ritocco? È questo il nodo da sciogliere e quello che sta valutando la società. Se prevarrà la linea di cambiare volto all’ Estra, è chiaro che una o due operazioni di mercato non saranno sufficienti, in caso contrario un innesto o al massimo due potrebbero andare bene. Di certo c’è che la figuraccia rimediata a Rimini, con tanto di contestazione a squadra e dirigenza a fine partite, ha fatto scattare il piano-urgenza. La decisione finale spetterà a coach Sacripanti che dovrà dare le indicazioni alla società su ciò che intende fare e, dopo la partita contro Rimini, non è da escludere che si possa andare verso un cambiamento deciso del roster. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

