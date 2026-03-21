Raimondo Todaro ha raccontato di aver rimosso tre tumori maligni, una situazione che lo ha colpito profondamente. A 35 anni gli è stato comunicato di avere due tumori maligni e di doverli operare subito. Durante un intervento, portava una sacca sotto la maglietta, mentre si trovava ad Amici. La sua esperienza è stata condivisa senza ulteriori commenti.

“Quando a 35 anni ti dicono: ‘Hai 2 tumori maligni, li dobbiamo rimuovere immediatamente’, è chiaro che ti crolla il mondo addosso”. Nella casa del “Grande Fratello Vip”, Raimondo Todaro si apre a proposito del difficile periodo attraversato negli scorsi anni, quando ha dovuto fare i conti con la malattia. A salvarlo, racconta il danzatore ai coinquilini, l’amore per la figlia Jasmine e la danza. Ad “Amici” durante la malattia. “Nel 2016 ho scoperto di avere la stessa malattia che ha avuto mio padre, un’infiammazione molto pesante del colon”, sono le parole di Todaro, che agli altri partecipanti raccolti intorno a lui spiega: “Ho tolto 3 tumori maligni e un tumore benigno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho tolto 3 tumori maligni, mi è crollato il mondo addosso. Ad Amici portavo la sacca sotto la maglietta”: le parole di Raimondo Todaro

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