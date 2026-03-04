Luca Spada e il mistero dei 5 anziani morti in ambulanza | Sono innocente mi è crollato il mondo addosso

Luca Spada, conosciuto come “Spadino”, è al centro di un'inchiesta che coinvolge cinque anziani deceduti in ambulanza. Per gli amici è un ragazzo delizioso, per i colleghi della Croce Rossa una persona innocente, e la fidanzata, che lo ha reso padre dieci mesi fa, lo sostiene fermamente. La Procura ha rivolto accuse che suscitano grande attenzione e preoccupazione.

Forlì, 4 marzo 2026 – Per gli amici è ‘Spadino’, per molti dei colleghi della Croce Rossa un “ragazzo delizioso”, per la fidanzata che 10 mesi fa lo ha reso padre “innocente senza ombra di dubbio”, ma le accuse che gli sono state mosse dalla Procura sono quelle da far tremare i polsi. Sì perché Luca Spada, 28 anni, residente a Meldola nel Forlivese, ex consigliere comunale, autista soccorritore sulle ambulanze della Croce Rossa, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver ucciso 5 anziani che stava trasportando in ospedale. Il mistero dei 5 anziani morti in ambulanza: 27enne della Croce Rossa indagato per omicidio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

