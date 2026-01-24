Paolo Rossi condivide il suo percorso di lotta contro il periodo difficile legato all’alcol, un’esperienza che inizialmente aveva trovato conforto, ma che poi ha avuto conseguenze contrarie. Recentemente, ha partecipato all’evento “Ornella Senza Fine” trasmesso su Nove, dedicato alla figura di Ornella Vanoni. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico sulle sfide personali e sulla capacità di affrontarle con sincerità.

È stato tra i protagonisti del commovente evento “ Ornella Senza Fine”, andato in onda domenica scorsa sul Nove e interamente dedicato alla Vanoni. Paolo Rossi era assieme a colleghi ed amici da Enzo Iacchetti a Lella Costa, sul palco del Piccolo Teatro, dove l’artista aveva mosso i primi passi nel mondo del teatro. Rossi gira l’Italia con lo spettacolo “ Operaccia satirica, onora i padri e paga la psicologa “. In sostanza “un’evoluzione sacrosanta, comica e terapeutica”, come si legge nelle note dello spettacolo. Non mancano diversi riferimenti personali come quello raccontato nel libro “Meglio dal vivo che dal morto”, in merito al “periodo blu”: “ Ho avuto quel periodo, legato all’alcol e ne sono uscito da 8 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto il periodo blu legato all’alcol. Non riuscivo a reggere la realtà. All’inizio mi aveva aiutato a reggerla poi mi si è ritorto tutto contro”: lo rivela Paolo Rossi

Graziano Rossi contro Valentino: “Mi ha fatto firmare un foglio, ho sbagliato a fidarmi. Ora mi sposo e lo invito al matrimonio”Graziano Rossi ha recentemente raccontato come, sotto pressione, abbia firmato un documento che ora rimpiange.

Leggi anche: “Ero in treno, un signore di mezza età mi ha chiamato ‘fr**** di mer**’ e poi mi ha sferrato un cazzotto. Il risarcimento che ho avuto oggi? Lo devolverò alle vittime di omofobia”: parla Federico Fashion Style

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Claudia Fernández: Ho avuto l’opportunità di suonare con Martina Calvo; Whoopi Goldberg star di Un posto al sole: La mia donna di potere, gentile e positiva; Benedetta Pilato dopo la fine della squalifica: Mi serviva questo periodo di silenzio, il cambiamento mi ha aiutato. Ora punto agli...; Unione 79 Tbm calcio, , Colafrancesco: Questa squadra deve vincere il campionato.

Isak simbolo della crisi Liverpool: Non ho una risposta. Ho avuto periodi difficili ovunqueAlexander Isak ha parlato a Sportbladet delle sue difficoltà al Liverpool. Lo svedese è arrivato con grandi aspettative, a seguito dell'ingente spesa dei reds che hanno investito 125 milioni di ... tuttomercatoweb.com

Belen shock a Belve: «Ho avuto esperienze con donne. L’amore più grande? Marco Borriello»Dietro la solarità che da sempre la contraddistingue, Belen non ha nascosto le sue fragilità. «Ho avuto una dipendenza da benzodiazepine. La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato. Non mi sono ... ilmattino.it

Lo scorso anno dopo il ciclone devastante che avevamo avuto nello stesso periodo , non con pochi sacrifici , costruì in quasi tutti i recinti delle casette amovibili e bullonate rinforzate con ondulina di ferro e agganciate a gabbie di pannelli di elettrosaldata , che - facebook.com facebook