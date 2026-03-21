Highlights Paolini-Townsend 6-3 1-6 6-2 | Jasmine avanza a Miami

Jasmine Paolini ha ottenuto una vittoria contro Taylor Townsend nel torneo WTA di Miami, vincendo il match in tre set con i punteggi di 6-3, 1-6 e 6-2. La giocatrice italiana si è qualificata così per il terzo turno dell’evento, mostrando determinazione durante l’incontro. La sfida si è svolta in un match disputato su campi in cemento.

Vittoria di carattere per Jasmine Paolini, che batte in tre set la statunitense Taylor Townsend (6-3 1-6 6-2) e vola al terzo turno del Wta di Miami. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Highlights Paolini-Townsend 6-3 1-6 6-2: Jasmine avanza a Miami Articoli correlati Pronostico e quote Taylor Townsend – Jasmine Paolini, WTA Miami 20-03-2026Taylor Townsend e Jasmine Paolini saranno le protagoniste del terzo incontro sul campo numero 1, probabilmente intorno alle ore 18:00 ma si potrebbe... WTA Miami 2026, Jasmine Paolini piega in tre set Taylor Townsend e accede al terzo turnoL’azzurra Jasmine Paolini soffre ma piega in tre set Taylor Townsend nel secondo turno del WTA 1000 di Miami, in Florida (Stati Uniti): la numero 7... Tutti gli aggiornamenti su Highlights Paolini Townsend 6 3 1 6 6 2... Temi più discussi: Paolini-Townsend: highlights Wta Miami. VIDEO; WTA 1000 Miami, 2°T: Townsend c. Paolini, gli highlights; Live Taylor Townsend - Jasmine Paolini - Miami Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/03/2026; Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells. Paolini-Townsend: highlights Wta Miami. VIDEOJasmine Paolini debutta con una vittoria al Miami Open, superando Taylor Townsend in tre set (6-3, 1-6, 6-2). Dopo un passaggio a vuoto nel secondo parziale, l’azzurra domina il terzo grazie a un ... sport.sky.it WTA Miami: Paolini a strappi ma vincente, Townsend piegata in tre set. Ora OstapenkoTennis - WTA | Jasmine Paolini alterna passaggi a vuoto e ottime soluzioni, cede nettamente il secondo parziale ma reagisce con carattere nel terzo e conquista il pass per il turno successivo ... ubitennis.com Jasmine Paolini stacca il pass per i sedicesimi di finale! La tennista azzurra ha superato in tre set l'americana Townsend con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-1 in 1 ora e 42 minuti. Paolini dunqu facebook