Luciano Darderi è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Miami da Martin Landaluce, giocatore spagnolo numero 151 del mondo. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-4 in favore dello spagnolo, segnando la fine dell’avventura dell’italiano nel torneo.

Finisce subito l'avventura di Luciano Darderi al Masters 1000 di Miami. L'azzurro viene eliminato al secondo turno in tre set dallo spagnolo Martin Landaluce, numero 151 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-7 6-4. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Highlights Darderi-Landaluce 3 6-7 6-4: l'azzurro subito fuori a Miami

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