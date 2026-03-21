Luciano Darderi non rimonta Landaluce ed è subito eliminato a Miami

Luciano Darderi ha perso nel suo primo incontro al Masters 1000 di Miami contro Landaluce, senza riuscire a rimontare e concludendo subito la partita. La sconfitta si è verificata nelle fasi iniziali del torneo, segnando l’eliminazione immediata del tennista. La partita si è giocata sul campo principale della competizione.

Sconfitta immediata, e anche sorprendente su più livelli, per Luciano Darderi all’esordio del Masters 1000 di Miami. Al secondo turno, che poi per lui è il primo, il classe 2002 di Villa Gesell esce di scena contro Martin Landaluce, spagnolo del 2006 a lungo considerato, se non un nuovo Alcaraz, qualcosa di molto simile, ma che non ha propriamente dato le stesse risposte e oggi è numero 151 del ranking ATP. 6-3 6-7(4) 6-4 in due ore e 25 minuti il punteggio finale. Eppure l’inizio sembrerebbe di quelli molto buoni per Darderi, che in un attimo si guadagna il break a 30 e, sul 2-0, sale fino al 15-40. Da quelle due palle del doppio break,... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi non rimonta Landaluce ed è subito eliminato a Miami Articoli correlati ATP Indian Wells: Trionfo di Alcaraz, Djokovic in rimonta e Darderi eliminatoNotte limpida nel deserto, luci che graffiano il cielo e un brusio che cresce punto dopo punto: a Indian Wells il tennis si fa racconto, con il... Leggi anche: Luciano Darderi la spunta in rimonta contro Alejandro Tabilo ad Auckland e approda ai quarti Aggiornamenti e notizie su Luciano Darderi Temi più discussi: Tennis, un altro record per l'Italia: da lunedì con Darderi 4 azzurri in top20 ranking Atp; Tennis, Sinner trionfa a Indian Wells: parte la rimonta su Alcaraz in classifica ATP; Ranking Atp, Sinner accorcia su Alcaraz: ecco quanto vale la vittoria a Indian Wells. Atp Indian Wells, Darderi fuori al debutto: Hijikata vince in tre setLuciano Darderi saluta all'esordio il Masters 1000 di Indian Wells. A vincere in tre set (4-6, 6-2, 6-4) è il qualificato australiano Rinky Hijikata. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming ... sport.sky.it Luciano Darderi si arrende a Rinky Hijikata nel secondo turno a Indian Wells: italo-argentino sottotono in CaliforniaPrestazione sottotono di Luciano Darderi nella sfida di secondo turno del Masters1000 di Indian Wells contro l’australiano Rinky Hijikata (n.117 ATP). oasport.it Tanta Italia in campo venerdì, da Jasmine Paolini a Flavio Cobolli, passando per Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Elisabetta Cocciaretto e Matteo Arnaldi facebook Nuovo BEST RANKING per Luciano Darderi: sarà n. 18 del mondo a partire da lunedì x.com