Brasile forti piogge a Minas Gerais | inondazioni e crolli

Le intense piogge hanno provocato inondazioni e crolli a Minas Gerais, causando 22 vittime. Le piogge, che sono cadute incessantemente da lunedì sera, hanno allagato strade e indebolito alcune strutture edilizie. Le autorità hanno immediatamente avviato interventi di soccorso per aiutare le persone colpite. Le case danneggiate si trovano principalmente nelle zone rurali e nelle aree urbane più vulnerabili. La situazione rimane critica in molte zone dello stato.

È di 22 morti in Brasile il bilancio delle forti piogge che hanno colpito da lunedì sera lo Stato di Minas Gerais, nel sudest del Paese, causando frane e crolli di edifici. Secondo quanto riporta O Globo, 16 persone sono morte in 7 frane verificatesi in vari quartieri di Juiz de Fora, mentre nella vicina Ubá sono morte altre 6 persone. Sono 440 le persone rimaste senza casa e nelle zone colpite diverse strade si sono trasformate in fiumi di fango. I vigili del fuoco di Minas Gerais hanno dichiarato di essere alla ricerca di circa 45 persone disperse. Nella clip le immagini dei crolli a Juiz de Fora. 🔗 Leggi su Lapresse.it

