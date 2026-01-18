RCA auto | chi non deve più pagare l'assicurazione e cosa cambia con le nuove regole europee

Le recenti normative europee hanno introdotto modifiche alle regole sull'assicurazione auto in Italia, precisando chi è effettivamente tenuto a pagare. Queste novità interessano principalmente veicoli non utilizzati regolarmente, mezzi storici o usati solo in determinati periodi dell’anno, contribuendo a una maggiore chiarezza e a una gestione più equa delle polizze assicurative.

Con le nuove regole Ue, l'Italia ridefinisce chi deve davvero pagare l'assicurazione auto, dando respiro a chi ha veicoli non utilizzati, mezzi storici o usati solo stagionalmente. Allo stesso tempo, arrivano più flessibilità per gare e controlli più chiari, senza costi extra per lo Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Aumenta l’assicurazione RC Auto con la Manovra 2026, chi rischia di pagare di più

Rca, stop all’obbligo per mezzi inutilizzabili e nuove regole per auto d’epoca. Così l’Italia si allinea alle regole Ue

Il Governo italiano ha approvato un decreto legislativo che introduce nuove norme sulle assicurazioni auto, in linea con le direttive dell’Unione Europea. Tra le novità, l’assenza di obbligo di Rca per mezzi inutilizzabili e regole aggiornate per le auto d’epoca. Il provvedimento, ora al Parlamento, mira a riformare il settore assicurativo, garantendo maggiore coerenza con le direttive europee e semplificando alcune procedure.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

In auto c'è una sola regola, molto chiara, che deve sempre essere rispettata: il bambino non dovrebbe mai viaggiare “libero” nell'abitacolo, o tra le braccia di un genitore. Per la sua sicurezza, è indispensabile utilizzare il seggiolino. Se si verifica un urto, infatti, - facebook.com facebook