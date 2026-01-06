Fuga di monossido di carbonio durante un pranzo di compleanno sette bambini intossicati Uno di loro ha 3 mesi

Durante un pranzo di compleanno a Osimo, sette bambini sono stati intossicati da monossido di carbonio. L’incidente, avvenuto durante la celebrazione dell’Epifania, ha coinvolto anche un neonato di tre mesi. Le cause sono attualmente in fase di accertamento, mentre i soccorritori intervenuti hanno prestato assistenza ai presenti. La situazione resta sotto monitoraggio per garantire la sicurezza delle persone coinvolte e chiarire le circostanze dell’accaduto.

CASE NUOVE DI OSIMO - Stavano pranzando per festeggiare un compleanno nel giorno dell'Epifania quando improvvisamente si sono sentiti male. Si tratta di 12 persone, finite in ospedale a causa di una fuoriuscita di monossido di carbonio all'interno della Bocciofila di Casenuove. E' successo nel.

Osimo – Intossicati dal monossido di carbonio, in ospedale anche 5 minorenni - OSIMO – Momenti di grandissima apprensione per un’improvvisa emergenza in un centro ricreativo di Casenuove di Osimo, dove una decina di persone sono rimaste intossicate a seguito di una fuga di monos ... veratv.it

Intossicati da monossido durante festa, 'malfunzionamento della caldaia' - Ci sarebbe un "malfunzionamento della caldaia" alla base dell'intossicazione da monossido di carbonio di una dozzina di persone, tra cui sette bimbi e cinque adulti nel corso di una festa di compleann ... ansa.it

Neonata salvata da fuga di monossido da una stufa. A Sacile, rilevata presenza di gas. Allarme lanciato dai genitori #ANSA x.com

Neonata si sente male all'improvviso, i genitori chiamano il 112: la scoperta dei sanitari --> https://www.nordest24.it/sacile-fuga-monossido-carbonio-bimba-9-mesi - facebook.com facebook

