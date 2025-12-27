turni massacranti e neanche un buono pasto guardie giurate e addetti alla sicurezza in sciopero

Firenze, 27 dicembre 2025 – Guardie giurate e addetti ai servizi alla sicurezza sciopereranno il 29 dicembre in Toscana per l'intera giornata per ottenere un unico contratto integrativo regionale. A promuovere la mobilitazione Filcams Cgil e Uiltucs Toscana. Si tratta, viene spiegato, della quinta azione di sciopero dopo l'incontro del 17 marzo da cui “è emersa l'indisponibilità delle associazioni datoriali ad avviare la trattativa. A oggi nulla è cambiato, sentiamo solo le solite pretestuose e immotivate scuse”. GERMOGLI PH: 6 DICEMBRE 2024 SCANDICCI PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI VILLA COSTANZA INIZIO DEL PIANO SICUREZZA CHE PREVEDE L'IMPIEGO DI GUARDIE GIURATE PER UN MAGGIORE CONTROLLO DELL'AREA "Contratti scaduti da decenni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

