Ancona infermieri restano senza buoni pasto Vincono la causa ma l?Ast non paga

Gli infermieri di Ancona restano senza buoni pasto. Hanno vinto la causa, ma l’Ast non ha ancora pagato. La vertenza continua, e il sindacato Nursind minaccia di tornare in tribunale per chiedere i rimborsi che non sono mai arrivati.

ANCONA Vertenza buoni pasto, il Nursind pronto a riportare l’Ast in tribunale. Il motivo? I rimborsi non sono mai arrivati. Per riepilogare l’intera vicenda occorre ricordare che la Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza pubblicata il o scorso 17 ottobre, aveva respinto il ricorso presentato dall’Ast di Ancona, confermando la decisione di primo grado sul diritto al buono pasto sostitutivo per il personale sanitario impiegato in turni di lavoro superiori alle sei ore. La richiesta La vicenda riguarda un gruppo di infermieri che aveva promosso la vertenza, patrocinata dal sindacato Nursind di Ancona, chiedendo il riconoscimento del beneficio in assenza di una concreta possibilità di fruire del servizio mensa. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, infermieri restano senza buoni pasto. Vincono la causa ma l?Ast non paga Approfondimenti su Ancona Infermieri Infermieri senza mensa né buoni pasto, condannata la Asl Toscana Centro Ast Ancona, assunzioni straordinarie di medici, tecnici e infermieri: previsti 117 nuovi innesti L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona ha annunciato assunzioni straordinarie di 117 professionisti, tra medici, tecnici e infermieri, con un investimento di circa due milioni di euro. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ancona Infermieri Infermieri. Carenze fino al 30% nei reparti critici e nelle emergenze urgenze: rientro post-maternità è fase critica. L’alert del Nursing UpDiritti per le neo mamme esistono, ma senza turnover rischiano di diventare troppo fragili. In Europa sostituzioni e turn over maggiormente strutturati, in Italia luci e ombre spiega il presidente n ... quotidianosanita.it Case e ospedali di comunità: crisi degli infermieri, ne mancano 20mila «edifici senza professionisti»Mancano almeno 20mila infermieri in Italia: strutture pronte ma senza personale. I sindacati avvertono: così si tradisce lo spirito del Pnrr ... quicosenza.it Imparare a gestire le crisi a scuola è di grande importanza. I referenti dell’Ordine degli Infermieri di Ancona hanno tenuto un corso rivolto al personale scolastico del Liceo “Da Vinci”. Conti: “Partecipazione piena in tutte le iniziative ma stavolta al di sopra di og - facebook.com facebook

