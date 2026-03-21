Gubbio trasferta amara | avanti di due gol ripreso dalla Juve Next Gen
Il Gubbio affronta una trasferta difficile contro la Juventus Next Gen, concludendo la partita con un risultato che li vede avanti di due gol e poi ripresi dagli avversari. La squadra ospite riesce a recuperare lo svantaggio e a pareggiare, portando a casa un punto. La partita si gioca il 21 marzo 2026.
Gubbio, 21 marzo 2026 – È amara la trasferta del Gubbio, che in casa della Juventus Next Gen vanno avanti di due gol con una grande partita, poi intorno all’ora di gioco allentano la tensione e subiscono il ritorno dei giovani bianconeri, che rientrano in partita con un episodio e nel recupero acciuffano il pari. Nel primo tempo è La Mantia che giganteggia. Al 27° sblocca il match: dal corner di Carraro è Bruscagin che gira di testa verso il secondo palo, Filippo Scaglia salva sulla linea con La Mantia che è il più lesto a ribadire in rete. Al 41° il bomber sfiora la traversa dal limite, mentre al 46° crossa da destra per Varone che in area di testa non trova lo specchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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