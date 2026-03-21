Il Gubbio affronta una trasferta difficile contro la Juventus Next Gen, concludendo la partita con un risultato che li vede avanti di due gol e poi ripresi dagli avversari. La squadra ospite riesce a recuperare lo svantaggio e a pareggiare, portando a casa un punto. La partita si gioca il 21 marzo 2026.

Gubbio, 21 marzo 2026 – È amara la trasferta del Gubbio, che in casa della Juventus Next Gen vanno avanti di due gol con una grande partita, poi intorno all’ora di gioco allentano la tensione e subiscono il ritorno dei giovani bianconeri, che rientrano in partita con un episodio e nel recupero acciuffano il pari. Nel primo tempo è La Mantia che giganteggia. Al 27° sblocca il match: dal corner di Carraro è Bruscagin che gira di testa verso il secondo palo, Filippo Scaglia salva sulla linea con La Mantia che è il più lesto a ribadire in rete. Al 41° il bomber sfiora la traversa dal limite, mentre al 46° crossa da destra per Varone che in area di testa non trova lo specchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, trasferta amara: avanti di due gol, ripreso dalla Juve Next Gen

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